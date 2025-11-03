خامنئي: التعاون بين طهران وواشنطن غير ممكن طالما تدعم إسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين إن التعاون بين طهران وواشنطن غير ممكن ما دامت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية بالشرق الأوسط وتتدخل في شئون المنطقة.

وأكد خامنئي، أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران ليس تكتيكياً بل جوهري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن أي رسالة رسمية أمريكية لم توجه إلى إيران خلال زيارة تخت روانجي إلى سلطنة عُمان، مضيفا أن "جهات متعددة تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بدء عملية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن "الوضع في منطقتنا والعالم يتّسم بالديناميكية والسرعة، ولا تزال منطقتنا تواجه مشكلتي الاحتلال والإبادة الجماعية المستمرة. فمنذ الإعلان عن اتفاق السلام الشكلي، نستخدم تعبير انتهاك وقف إطلاق النار، لكن الحقيقة هي أننا مازلنا نواجه إبادة جماعية ومحاولات ممنهجة لإبادة سكان قطاع غزة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



