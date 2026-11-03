الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرتين أمريكيتين قبالة جزيرة قشم

أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير طائرتين أمريكيتين مسيّرتين من طراز «لوكاس»، في أجواء بندر خمير المقابلة لجزيرة قشم، مؤكدًا إسقاطهما بنيران منظومة الدفاع الجوي المتكاملة.

في المقابل، كشف ثلاثة مسئولين أمريكيين لشبكة «سي إن إن» أن الجيش الأمريكي نفذ، مساء الاثنين، ضربات محدودة على جزيرة قشم الإيرانية، قالوا إنها جاءت في إطار إجراءات دفاعية لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأوضح أحد المسئولين أن الضربات جاءت ردًا على إطلاق إيران النار على طائرة أمريكية، مشيرًا إلى أنها لا ترقى إلى مستوى العمليات العسكرية الكبرى التي سبق أن خططت لها واشنطن.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العملية نُفذت بعيدًا عن الأضواء، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سبق أن نفذت ضربات مماثلة بصورة غير معلنة.

من جهته، قال مسئول أمريكي آخر إن الهجوم جاء ردًا على استخدام إيران صواريخ أرض جو ضد أصول عسكرية أمريكية، واصفًا العملية بأنها إجراء دفاعي يهدف إلى حماية القوات والمصالح الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بسماع دوي انفجارات عدة في جزيرة قشم فجر الثلاثاء، فيما تحدث سكان جزيرة هنجام المجاورة ومدينة بندر عباس عن سماع انفجارات في مناطق قريبة من مضيق هرمز.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية استراتيجية نظرًا لموقعها قبالة بندر عباس وقربها من مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا قبل اندلاع الحرب.