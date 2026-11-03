سوريا تعلن إحباط مخطط إرهابي لحزب الله في حمص

قال الأمن الداخلي السوري، إن «جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، وبعد متابعة دقيقة، أحبط مخططًا إرهابيًا كان يستهدف مصفاة حمص، تقف وراءه خلية تتبع لحزب الله».

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة، وضبط عبوات ناسفة بحوزتهم، كانت معدة لاستخدامها في استهداف المصفاة.

وأشارت إلى أن «هذه العملية تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، وحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية للبلاد».

وتصاعد التوتر بين الحكومة السورية الجديدة وحزب الله المتحالف مع إيران، واتهمت دمشق الجماعة بنقل أسلحة عبر الأراضي السورية، بعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر عام 2024.

وأعلنت السلطات السورية في سبتمبر الماضي، اعتقال خلية تابعة لحزب الله في درعا، مشيرة إلى إحباط مخطط تخريبي في حوض اليرموك.

وفي 16 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إحباط الوحدات المختصة محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود العراقية، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله.