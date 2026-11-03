صحة غزة: نقص حاد يطال 50% من المستهلكات الطبية و42% من الأدوية الأساسية

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، مؤكدة أن استمرار نفاد المخزونات يهدد بتوقف الخدمات الصحية، في ظل تراجع الإمدادات إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عن الإدارة العامة للصيدلة بشأن الوضع الدوائي خلال أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة أدت إلى شلل شبه تام في قدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية اللازمة وإنقاذ حياة المرضى، مع تراجع توافر المستلزمات العلاجية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن النقص طال الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية وأمراض الدم، نتيجة نفاد العلاجات الكيماوية والهرمونية وأدوية تثبيط المناعة وعوامل التجلط، ما أدى إلى تعطيل البروتوكولات العلاجية لنحو 55% من المرضى المستهدفين بهذه العلاجات، وعرّضهم لمضاعفات صحية خطيرة، فضلًا عن الصعوبات التي تواجه فرص تلقيهم العلاج خارج القطاع.

وأكدت الوزارة أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص الإمدادات، بل باتت تهدد استمرارية الخدمات الطبية وقدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى، محذرة من تداعيات استمرار نفاد الأصناف الأساسية.

وطالبت في ختام بيانها، بتدخل عاجل ومباشر لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، وتدارك النقص قبل توقف المزيد من الخدمات الصحية في القطاع.



