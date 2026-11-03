الخارجية القطرية: أمريكا وإيران تراجعان حاليا الأفكار والمقترحات التي قدمناها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الطرفين الأمريكي والإيراني يراجعان حاليًا الأفكار والمقترحات التي قدمتها الدوحة.

وأوضح خلال تصريحات صحفية، نقلتها قناة «التلفزيون العربي»، اليوم الثلاثاء، أن الوفد القطري عاد إلى الدوحة مساء أمس، بعد اجتماع في طهران.

وذكر أن «اجتماعات أمس، والاتصالات تؤكد استمرار التزام إيران وأمريكا بمسار التفاوض»، مضيفًا: «نتبادل المقترحات بين الطرفين بشكل لحظي، والعمل مستمر لتجسير الفجوة بينهما».

وأكد المتحدث وجود توافق خليجي على تجنيب المنطقة التصعيد؛ «لأنه لن يكون لصالح أي طرف»، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، شدد على أن «حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج ليست محل مساومة»، مؤكدًا رفضه لتهديد السفن القطرية أو غيرها.

وأعرب عن أمله في إنهاء التصعيد، والوصول إلى منظومة أمن إقليمي جديدة تضمن أمن شعوب المنطقة.

يأتي ذلك فيما قال مسئول إيراني كبير لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، إن إيران والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك على الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع العودة المحتملة لتجدد الأعمال القتالية بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.

وقال المسئول الإيراني الكبير إن «الوسطاء يعملون عن كثب لتضييق الفجوات بين طهران وواشنطن». وسافر وسطاء قطريون إلى طهران مساء أمس الاثنين، لإجراء محادثات حول نسخة من مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يجري التفاوض عليه منذ ثمانية أيام.

وشدد المسئول الإيراني على أنه «يجب تلبية شروط طهران إذا كانت الولايات المتحدة تريد إعادة فتح مضيق هرمز»، مضيفا أن المحادثات النووية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد ذلك وأن طهران لن تقبل «مطالب واشنطن المفرطة».

وقال المسئول الإيراني الكبير لرويترز إن طهران سترد بقوة على الضربات الأمريكية في المنطقة وخارجها.

في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إن الكرة أصبحت في ملعب الولايات المتحدة بعد أن قدمت طهران «ردا قويا وعقلانيا» على واشنطن.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكوكا أمس الاثنين بشأن ما إذا كان سيمضي في تهديده باستئناف الضربات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم الثلاثاء، وقال إنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.