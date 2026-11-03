نائب رئيس الإمارات يلتقي مع مدير جهاز المخابرات التركي في أبوظبي ويبحثان المستجدات الإقليمية



استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، إبراهيم قالن، رئيس جهاز المخابرات التركي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ودعم مسارات التنمية وتعزيز فرص التعاون، بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار للمنطقة وشعوبها.

وحضر اللقاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.