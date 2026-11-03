أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل في أن يتم الانتهاء خلال الأيام المقبلة من الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية في أواخر نوفمبر.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "هناك تفاهم عام بين المشاركين في الاجتماع المحتمل على أنه سيكون مناسبا ومفيدا للغاية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منفتح على إجراء محادثات ثلاثية مع بكين وموسكو بشأن الحد من التسلح.
وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيريه ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينج، قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي من المقرر أن يعقد خلال الشهر الجاري في الصين.