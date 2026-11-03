 روسيا.. ترقب لقمة بوتين وترامب وشي على هامش منتدى أبيك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا.. ترقب لقمة بوتين وترامب وشي على هامش منتدى أبيك

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 2:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 2:39 م

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل ​في أن يتم الانتهاء ‌خلال الأيام المقبلة من الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع ثلاثي بين قادة ​روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية ​في أواخر نوفمبر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ​للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "هناك ​تفاهم عام بين المشاركين في الاجتماع المحتمل على أنه سيكون مناسبا ومفيدا ​للغاية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي أكتوبر، ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منفتح ‌على إجراء محادثات ثلاثية مع بكين وموسكو بشأن الحد من التسلح.

وكان الكرملين قد أعلن في ​وقت سابق ​أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيريه ترامب والرئيس ​الصيني، شي جين بينج، قد ​يعقدون اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي ​من المقرر أن ​يعقد خلال الشهر الجاري في الصين.


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