في مشهد مأساوي هز أوساط كرة القدم الإسبانية، أسدل الموت الستار على مسيرة المهاجم خيسوس دي ميجيل، لاعب نادي تينيريفي، الذي فارق الحياة عن عمر 30 عامًا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه أمام أندورا، في واقعة أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي قد تشهدها ملاعب كرة القدم.

لم تكن وفاة دي ميجيل مجرد خسارة للاعب شق طريقه في الملاعب الإسبانية، بل كانت نهاية مأساوية لقصة كفاح كروي امتدت لسنوات، تنقل خلالها بين عدة أندية، قبل أن يجد في تينيريفي المحطة التي صنع فيها واحدة من أبرز محطات مسيرته، ويساهم في تحقيق حلم جماهير النادي بالعودة إلى دوري الدرجة الثانية.

اصطدام داخل الملعب ينهي حياة المهاجم الإسباني

بدأت تفاصيل المأساة خلال مباراة تينيريفي وأندورا، يوم الاثنين 2 نوفمبر، عندما دخل خيسوس دي ميجيل في اصطدام قوي مع حارس مرمى الفريق المنافس خيسوس أوونو، أثناء محاولة مشتركة للوصول إلى الكرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وسقط مهاجم تينيريفي أرضًا فاقدًا الوعي، ليتدخل الطاقم الطبي بصورة عاجلة من أجل إسعافه داخل الملعب، قبل نقله إلى مستشفى نوسترا سينيورا دي كانديلاريا الجامعي، حيث دخل في حالة صحية حرجة.

ومع مرور الساعات، أعلن نادي تينيريفي تدهور الحالة العصبية للاعب خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قبل تأكيد وفاته في تمام الساعة الثامنة صباحًا اليوم 3 نوفمبر، عن عمر لم يتجاوز 30 عامًا.

خيسوس دي ميجيل.. بطل في ذاكرة جماهير تينيريفي

ارتبط اسم دي ميجيل بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ تينيريفي الحديث، بعدما كان أحد العناصر المؤثرة في رحلة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وانضم المهاجم الإسباني إلى صفوف النادي في 8 يوليو 2025، قادمًا من كاستيلون، بعقد يمتد حتى يونيو 2028، وسط آمال كبيرة في الاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية.

ولم يحتج اللاعب إلى وقت طويل لإثبات قدراته، بعدما سجل ستة أهداف خلال أول خمس مباريات رسمية له، ليحقق رقمًا قياسيًافي تاريخ النادي الممتد لأكثر من قرن.

وواصل دي ميجيل تألقه خلال الموسم، وأنهى مشواره مع الفريق بتسجيل 11 هدفًا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني ، ليساهم بصورة مباشرة في عودة تينيريفي إلى دوري الدرجة الثانية، ويصبح أحد الأسماء التي ارتبطت بإنجاز الصعود.

رحلة كروية بين أندية إسبانيا

بدأ خيسوس دي ميجيل مشواره الكروي في فرق الناشئين، قبل أن يخوض تجارب متعددة داخل الكرة الإسبانية، متنقلًا بين أندية إنترناسيونال مدريد وفوينلابرادا ويونيون أدارفي ونافالكارنيرو وأونيونيستاس دي سالامانكا.

وشهدت تجربته مع أونيونيستاس دي سالامانكا محطة مهمة، بعدما نجح في تسجيل 12 هدفًا خلال موسمه الأول، ليؤكد قدراته الهجومية ويجذب اهتمام أندية أخرى.

وفي يناير 2023، انتقل إلى كاستيلون، حيث عاش واحدة من أفضل فتراته الكروية، وساهم في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني عام 2024، بعدما سجل 16 هدفًا في منافسات الدوري خلال ذلك الموسم.

وبشكل مجمل، أحرز دي ميجيل 25 هدفًا بقميص كاستيلون، ليحصل على فرصة خوض منافسات الدرجة الثانية خلال موسم 2024-2025، قبل أن ينتقل إلى تينيريفي ويبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته.

نهاية مأساوية وقصة لن تنساها جماهير النادي

كان دي ميجيل، المعروف بلقب «ديمي» في الأوساط الكروية، مهاجمًا أعسر طويل القامة، اقترب طوله من مترين، وتميز بقدرته على اللعب في مركز رأس الحربة، فضلًا عن حضوره داخل منطقة الجزاء.

ورغم أن مسيرته شهدت العديد من التنقلات والتحديات، فإن تجربته مع تينيريفي منحته مكانة خاصة لدى الجماهير، بعدما ارتبط اسمه بإنجاز الصعود والعودة إلى دوري الدرجة الثانية.