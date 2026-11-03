النائبة زينب بشير تطالب بضمان استفادة المصانع الصغيرة والمتوسطة من اتفاقية الصناعة الخضراء

- طالبت بقياس أثر الاتفاقية على تنافسية الصادرات المصرية

أكدت النائبة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية اتفاقية تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، مشددة على ضرورة ضمان وصول التمويل إلى المصانع المستحقة وتحقيق نتائج اقتصادية وبيئية ملموسة.

وأوضحت النائبة زينب بشير، خلال كلمتها بمجلس النواب، أن الصناعة المصرية تواجه تحديات متزايدة في الأسواق الدولية، خاصة مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وهو ما يستدعي تسريع التحول نحو الصناعة الخضراء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وطرحت النائبة ثلاثة مقترحات لضمان الاستفادة من الاتفاقية، تشمل وضع معايير واضحة ومعلنة لاختيار المصانع المستفيدة، وتخصيص نسبة من التمويل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تيسير شروط التمويل بما يتناسب مع قدرات الشركات المصرية من حيث أسعار الفائدة وفترات السداد والضمانات المطلوبة.

كما طالبت بوضع مؤشرات واضحة لقياس أثر المشروع في خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، مع تقديم تقارير دورية لمجلس النواب تتضمن المصانع المستفيدة وحجم التمويل المنصرف والنتائج المحققة.

واختتمت النائبة كلمتها بإعلان موافقتها على الاتفاقية، مؤكدة أهمية ترجمة التمويل إلى نتائج فعلية تدعم تنافسية الصناعة المصرية وتحولها نحو الاقتصاد الأخضر.