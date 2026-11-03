افتتاح مراكز التصويت الخاصة بالانتخابات النصفية للكونجرس في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

افتتحت مراكز التصويت الخاصة بالانتخابات النصفية للكونجرس، مساء الثلاثاء، في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، افتتحت مراكز التصويت الخاصة بالانتخابات النصفية في ولايات نيويورك وفيرجينيا ونيوجيرسي.

ويتوجّه الأمريكيون الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي تُعدّ اختبارًا وطنيًا لأداء الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، في ظل مؤشرات إلى احتمال تمكّن الديمقراطيين من السيطرة على أحد مجلسَي الكونجرس أو كليهما.

وفي حال نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلس النواب وحده، فسيمنحهم ذلك نفوذًا أكبر في ملف الموازنة الفيدرالية، بينما سيؤدي فقدان الجمهوريين السيطرة على أيٍّ من المجلسين، قبل عامين من انتهاء ولاية ترامب، إلى زيادة الصعوبات أمام تمرير برنامجه التشريعي.

وتأتي الانتخابات وسط تزايد استياء الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة وانعكاسات الحرب على إيران، بالتزامن مع تراجع معدلات التأييد الشعبي لترامب والحزب الجمهوري إلى أدنى مستوياتها.

وتشمل المنافسة جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، إلى جانب 35 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فضلًا عن انتخابات لاختيار حكام 36 ولاية أمريكية.