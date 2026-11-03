وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أجرى محادثات في الصين مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية تشانج شنجمين.

وجاء في البيان: "خلال زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، أجرى بيلاؤوسوف محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول تشانج شنجمين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيلاؤوسوف إن "الشراكة الإستراتيجية بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الشراكة بين البلدين تقوم على اتصالات شخصية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج.

ومن جهته، أعرب شنجمين عن ثقته في مواصلة تطوير الصداقة والتعاون بين القوات المسلحة الصينية وروسيا.

وكانت الصين أعلنت أن عام 2026، عام محوري للتعاون العسكري مع روسيا.

وأكد وزير الدفاع الصيني، دونج جون، خلال اجتماع مع بيلاؤوسوف، في أبريل الماضي، على أهمية عام 2026 لتطوير التعاون العسكري مع روسيا.