تضرر مصفاة سلافنفت-يانوس جراء هجوم بالمسيرات على منطقة ياروسلافل الروسية

قال حاكم منطقة ياروسلافل الروسية، ميخائيل ييفراييف، عبر تطبيق "تليجرام"، إن مصفاة نفط في المنطقة تعرضت لأضرار جراء هجوم واسع بطائرات مسيرة خلال الليل، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنشأة.

وأضاف ييفراييف أن 124 طائرة مسيرة شاركت في الهجوم، وتم التصدي لها بواسطة وحدات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع ييفراييف بالقول إن اثنين من العاملين بالمصفاة أصيبا بشظايا، ونقلا إلى المستشفى، فيما تعمل فرق الطوارئ على إخماد الحريق.

وتعد مصفاة "سلافنفت-يانوس"، التي تخضع لإدارة مشتركة من شركتي "روسنفت" و"جازبروم نفت"، واحدة من أكبر خمس مصاف للنفط في روسيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 15 مليون طن سنويا، أو ما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا.