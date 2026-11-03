الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستعقد في أبو ظبي من 10 إلى 11 نوفمبر

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ستعقد في أبو ظبي، في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالفعل، سيصل الوفد الروسي إلى أبو ظبي في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر، وسيشارك في مفاوضات ثلاثية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "أما بالنسبة لكبير المفاوضين في هذه العملية من الجانب الروسي، فأذكركم بتصريح الرئيس الروسي، فهو لا يزال زميلي ميدينسكي" في إشارة إلى المستشار بالكرملين، فلاديمير ميدينسكي .

كما قال، إن محاولات نظام كييف لمهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية مستمرة. وأضاف للصحفيين: "لذلك، تستمر العملية العسكرية الخاصة، مع ضربات واسعة النطاق ومخطط لها باستخدام جميع القدرات المتاحة ضد البنية التحتية لنظام كييف. كل هذا يتم لحرمان نظام كييف من القدرة على شن مثل هذه الضربات في المستقبل".

وأوضح بيسكوف أن كييف لا تملك أفراداً للتعبئة. وأضاف: "الأمر التالي واضح: يواجه نظام كييف صعوبات بالغة مع أولئك الذين يرغبون في مواصلة القتال من أجل مصالح هذا النظام".

وقال بيسكوف: "أولئك الذين لا يريدون القتال من أجل نظام كييف يمكنهم الاستسلام لقواتنا. لقد كنا نتحدث عن هذا الأمر منذ فترة طويلة الآن".

وعلق بيسكوف للصحفيين، على احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الصيني، شي جين بينج، في قمة أبيك: "هناك تفاهم عام بين المشاركين في هذا الاجتماع المحتمل بأنه سيكون مفيداً للغاية. ويجري العمل حالياً على تنسيق هذا الاجتماع. ونأمل أن يتم الانتهاء منه في الأيام المقبلة".