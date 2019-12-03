انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، تلك الدورة التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي وسط حضورا جماهيريا وفنيا كبيرا.

شهد المسرح حضور وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم، الفنان محمد صبحي، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون،الفنان خالد النبوي، داوود حسين، د. سميرة محسن، اياد نصار، لقاء الخميسي، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف،المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .

وقام الفنان إيهاب فهمي والفنانة مها أحمد بتقديم برنامج الافتتاح الذي تضمن عرض فيلم عن مكرمي تلك الدورة، و‘هم: محمد صبحي، داوود حسين، خالد النبوي، د. حسن عطية أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، د. عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

وكان حفل افتتاح الدورة الاولي لمهرجان الاسكنرية للمسرح العربي باستقبال ضيوف المهرجان فعلي الرد كاربت ي ساحة المكتبة، وكان في مقدمة الحضور الفنان الكبير جلال الشرقاوي ، والدكتور اشرف زكي رئيس اكاديمية الفنون.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .