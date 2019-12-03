رونالدو يتوج بلاعب العام في إيطاليا

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، بجائزة لاعب العام في الدوري الإيطالي واستلم الجائزة، في العاصمة الإيطالية ميلانو.

واُقيم مساء أمس ذلك حفل الأفضل في العالم، في مدينة باريس الفرنسية، حيث حصد قائد منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية «البالون دور»، وبات أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية في العالم لست مرات، وذلك بعد أن حل في المركز الأول خلال التصويت السنوي الذي أجرته المجلة الفرنسية «فرانس فوتبول».

وغاب رونالدو، عن حفل الكرة الذهبية "بالون دور"، المقدم من مجلة فرانس فوتبول، في العاصمة الفرنسية باريس، رغم تواجده ضمن المرشحين الثلاثين لنيل هذه الجائزة، والذي حل بها في المركز الثالث.

وحل في المركز الثاني الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول، ثم جاء السنغالي ساديو ماني رابعًا والمصري محمد صلاح خامسًا والحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي كوفىء بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس هذا العام، في المركز السابع.

ظهر مهاجم يوفنتوس قبل ساعة من الإعلان عن الجائزة الرئيسية، ووصل بعد أكثر من ساعتين من الضيوف الآخرين.

يتم التصويت على جميع الجوائز من قبل مجموعة من لاعبي كرة القدم والمدربين والحكام والصحفيين.