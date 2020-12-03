نيويورك تايمز: إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية لتضييق الخناق على إيران

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترغب في اتخاذ خطوة نحو حلحلة الأزمة الخليجية بهدف تضييق الخناق بشكل أكبر على الاقتصاد الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب ترغب في أن تفتح السعودية مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران.

وأضافت أنه في واحدة من محاولاتها الأخيرة لدبلوماسية الشرق الأوسط ، تضغط إدارة ترامب من أجل اتفاق من شأنه تخفيف "الحصار" المفروض على قطر، مشيرة إلى أن المهمة قد تكون متمركزة بشكل أكثر حول توجيه ضربة أخيرة للاقتصاد الإيراني قبل أن يترك الرئيس ترامب منصبه.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع على المناقشات لم تذكر اسمه أنه أثناء اجتماع أمس الأربعاء مع القادة القطريين ، أثار جاريد كوشنر ، مستشار ترامب ، ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض ، احتمال تغيير مسار الرحلات الجوية التجارية من قطر عبر المجال الجوي السعودي بدلا من إيران.

وقالت إن ذلك من شأنه أن يحرم إيران مما وصفه الدبلوماسيون برسوم سنوية تقدر بنحو 100 مليون دولار دفعتها قطر للطيران عبر مجالها الجوي ، وهي أموال تغذي الاقتصاد الإيراني المنهك .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن تلك الرسوم تسمح لقادة طهران بسهولة بتمويل البرامج العسكرية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا.