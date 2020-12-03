أعلنت نائب وزير العمل الروسي، إيلينا مختياروفا، أنه يتعين إيجاد وظائف لـ1.2 إلى 1.3 مليون روسي، وذلك من أجل تنفيذ تعليمات رئيس الدولة لاستعادة مؤشرات التوظيف في البلاد عام 2021.

وقالت مختياروفا، خلال اجتماع حول تنفيذ المشاريع الوطنية في المجال الاجتماعي في ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس: "نظرًا لأننا نرى تزايدا في عدد العاطلين عن العمل في البلاد وفق معطيات مراكز التوظيف وهيئة الإحصاء الروسية (روسستات)، نعتقد أنه مع مراعاة تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين لاستعادة مؤشرات التوظيف بحلول نهاية عام 2021، سيتعين توظيف حوالي 1.2 - 1.3 مليون مواطن، ممن فقدوا وظائفهم وانتقلوا إلى فئة العاطلين عن العمل".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف الحكومة بمهمة إعادة المؤشرات الخاصة بسوق العمل في روسيا إلى مستوى ما قبل الأزمة ، كما أن وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، صرح في أكتوبر الماضي بأن البطالة في بلاده ارتفعت بـ 1.3 مليون شخص منذ شهر مارس الماضي، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4.8 مليون شخص.