فرنسى يوصى بجزء من ثروته للقطط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المكتب الإعلامى لمتحف الإرميتاج أن راعيا للعلوم والفنون فى فرنسا خصص جزءا من ثروته لقطط المتحف.

وقد وصف مديره ميخائيل بيوتروفسكى تصرف الفرنسى بأنه مؤثر جدا، وفقا لـ«روسيا اليوم».

جدير بالذكر أن الكثيرين بمن فيهم محبو العلوم والفنون والعاملون فى المتاحف والزوار، ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى، يسهمون فى رعاية هذه الحيوانات الأليفة.

وقال بيوتروفسكى خلال محادثة مع مستخدمى شبكة فكونتاكتى للتواصل الاجتماعى «قبل فترة ترك أحد الفرنسيين مبلغا بسيطا لقططنا. ونحن حاليا نتواصل مع المحامين بشأنه»، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وردا على سؤال كيف يمكن أن يصبح الشخص راعيا للقطط، قال: «انصح بالاتصال بقسم التنمية الاجتماعية فى المتحف».

ومن جانبها أشارت ماريا خالتونين مساعدة مدير المتحف، علمنا بهذه التركة للقطط فى الصيف الماضى. وحاليا ننتهى من إعداد الوثائق اللازمة.

وأضافت موضحة: لقد توفى فاعل الخير الفرنسى، وعلمنا بالأمر من المكلفين بتنفيذ وصيته، التى تضمنت تقسيم ثروته بين أحبابه وأقاربه والمنظمة الفرنسية لحماية البيئة وقطط متحف الإرميتاج.

ولم يتمكن العاملون فى المتحف من معرفة السبب الذى دفع هذا الشخص لترك جزء من ثروته لقطط المتحف.

وكان متحف الإرميتاج قد عرض فى إبريل الماضى فيلما عن حياة هذه القطط التى تعيش فى ظل إجراءات تقييدية. وكيف يعتنى بها ومداعبتها وإطعامها. ومع ذلك ستكون هذه القطط سعيدة إذا انتقلت للعيش فى ظروف منزلية مع مالك جديد.