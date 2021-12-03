إصابة مدير مدرسة تعدى عليه أحد المواطنين بالضرب في المنيا

نقابة معلمي بني مزار تكلف الشئون القانونية بمتابعة التحقيقات



أُصيب مدير مدرسة؛ إثر قيام أحد المواطنين بالتعدي بالضرب عليه في إحدى قرى مركز بني مزار بالمنيا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة، يفيد تعدي أحد المواطنين على "ع. أ" 50 عاما، مدير مدرسة ابتدائية بمركز بني مزار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة والذراع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وذكر عدد من الأهالي أن المعتدي والمجني عليه تربطهما صلة قرابة بعيدة، وأنه سبق واعتدى المتهم على المدير خلال العام الماضي دون معرفة دوافع ذلك.



كما أن والد المتهم (بالمعاش) أن ابنه كان يعمل في نفس المدرسة قبل عامين، وأن علاقته كانت طيبة بالمدير المعتدى عليه.



وأعربت اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار عن استنكارها التعدي الذي تعرض له مدير مدرسة ساقولا، من قبل أحد الأشخاص.



وقالت اللجنة النقابية إن المتعدي اقتحم المدرسة وانتهك حرمتها، واعتدى على مديرها؛ ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة.



تم نقل المصاب إلى مستشفي الشيخ فضل والتي حولته إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتلقى العلاج وخرج عائدا إلى منزله.



وتواصلت اللجنة النقابية للمعلمين مع إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ومدير إدارة التعليم الإبتدائي بالإدارة التعليمية ببني مزار للاطمئنان على حالة المدير المصاب أولا بأول.



وكلف رئيس اللجنة النقابية المستشارين القانونيين للجنة النقابية بمتابعة الواقعة وحضور جلسات التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار أنها لن تتهاون أو تتسامح مع أي شخص تسول له نفسه الاعتداء على معلم أثناء تأدية عمله، وأنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل مصلحة المصاب المعتدي عليه.