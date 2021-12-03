رئيسا الصين ولاوس يشهدان افتتاح خط للسكك الحديدية بين البلدين

شهد الرئيس الصيني، شي جينبينج، ورئيس لاوس، ثونجلون سيسوليث، اليوم الجمعة، عبر رابط فيديو، افتتاح خط السكك الحديدية الجديد الذي يربط بين البلدين.

حضر حفل الافتتاح، الذي أُقيم في عاصمة لاوس، فيينتيان، رئيس وزرائها فانخام فيفافانه، ونائب الرئيس باني ياثورتو، وبعض كبار مسئولي لاوس والصين، بالإضافة لعدد من المسئولين الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولي، حسب ما أفادت وكالة أنباء لاوس.

وأشارت الوكالة إلى أن المشروع الجديد، الذي تُقدّر تكلفته بـ5.98 مليار دولار أمريكي يأتي كنتيجة للتآزر بين مبادرة الحزام والطريق الصينية، واستراتيجية لاوس لتحويل نفسها من بلد مغلق إلى بلد موصول برّا.

وأوضحت أن الخط الجديد، الممتد لـ426 كيلومترا من فيينتيان إلى الحدود الصينية، سيحمل في البداية 18 رحلة يوميا، من بينها 14 رحلة لنقل البضائع، و4 رحلات لنقل الركاب، مشيرة إلى كونه يخفض تكلفة النقل بنحو 30 إلى 40% مقارنة بالنقل عبر الطريق البري، ما اعتبرت أنه يوفر ظروفا أفضل للتجارة والاستثمار والسياحة.