وكيل وزارة شباب كفر الشيخ يشيد بدور القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشكر إلى كتاب الصحافة الرياضية، على دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، وتوصيل رسالة مديرية الشباب والرياضة، نحو بناء جيل من الرياضيين وفق الإرادة السياسية التى تدعم اكتشاف الموهوبين رياضيا وإعدادهم بخطط تدريبية متخصصة على أيدي مدربين لهم من الخبرات التى تستطيع صناعة الأبطال، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وأشاد وكيل الوزارة، بدور القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي بالمحافظة، خاصة بعد النتائج المتميزة التي يحققها أبطال المشروع في لعبة التايكوندو والمصارعة مؤخرا .



جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، كرم أبطال مصارعة بيلا المنضمين إلى منتخب مصر، بعد حصولهم على المركز الأول بالبطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق فى مايو الماضي والعديد من الميداليات الفضية والبرونزية خلال البطولة، ويشارك أبناء المشروع من لاعبى المصارعة ببطولة الجمهورية المقامة في رأس البر بدمياط، تحت 15 سنة والمقامة بالصالة المغطاة فى الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر الجارى.