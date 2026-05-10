أكد طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق، أن أي لاعب لن يتهاون في مباريات فريقه أمام الأهلي والزمالك.

وقال يحيى في تصريحات إذاعية: "محدش هيحب الزمالك أكتر مني، وهناك من يسير على عواطف الجماهير والسوشيال ميديا، وعلى مسؤوليتي الشخصية الزمالك بطل للدوري والكونفدرالية هذا الموسم".

وأضاف: "لا يجرؤ أحد على التهاون في المباريات، وكل لاعب يلعب بكل قوة أمام الأهلي والزمالك من أجل تلميع نفسه، فأين ضميرك المهني والأمانة في التساهل في المباريات؟ هذا الكلام عيب".

وأتم: "اتهموني بالتفويت، وهزمت الزمالك أكثر من مرة، ولكن أقول لمن يردد ذلك ويتهم اللاعبين بالتفويت: عيب".