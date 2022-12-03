باتيلي يجدد الالتزام بخارطة الطريق كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيده على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار الساسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان باتيلي قدم خلال لقائه المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي إحاطةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.



من جانبه جدد المجلس الليبي دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولاسيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.