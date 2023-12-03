يانج أفريكانز: الأهلي سيتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد أندريه إمتينيه، المدير التنفيذي لنادي يانج أفريكانز التنزاني أن فريق الأهلي هو المرشح الأوفر حظًا للتأهل من مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أندريه إمتينيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لست راضيًا تمامًا بنتيجة التعادل أمام الأهلي، لأن المباراة كانت على ملعبنا، وكان علينا أن نفوز بهذه المباراة".

وأضاف: "الأهلي هو الفريق المرشح للتأهل من هذه المجموعة، فمنذ إجراء القرعة ونحن نعرف أن الأهلي هو من سيتأهل من هذه المجموعة".

وتابع: "الأهلي لديه خبرة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا، أما يانج أفريكانز فهو فريق طموح، وهذا الطموح هو من كان يدفعنا لتحقيق الفوز أمام الأهلي".

وأتم أندريه إمتينيه تصريحاته قائلًا: "كنا نواجه فريقًا كبيرًا في مباراة الأهلي، وتشجيع جماهير سيمبا للأهلي طبيعي، فنحن نسافر في بلدان عديدة، ونشاهد مثل هذه الأمور".