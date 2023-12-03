ميلان يعبر فروسينوني بثلاثية ويثبت أقدامه بين كبار الدوري الإيطالي

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فاز ميلان على ضيفه فروسينوني 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع لاتسيو حدا لنتائجه المخيبة مؤخرا، بعدما حقق فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه كالياري، في الوقت الذي تعادل جنوه مع ضيفه إمبولي 1 / 1.

وعلى ملعب سان سيرو، انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف حمل توقيع الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أحرز الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50 وتكفل الإنجليزي فيكايو توموري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74، فيما سجل ماركو بريشيانيني الهدف الوحيد للفريق الضيف في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 29 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فروسينوني عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.