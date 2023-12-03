استمر منسوب المياه فى نهر جولوك بولاية رانتاو بانجانج الماليزية في الارتفاع نحو مستوىات الخطر الليلة بعد هطول أمطار غزيرة في الولاية.

وذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية اليوم الأحد أنه عند الساعة 0845 مساء، تم تسجيل منسوب النهر عند 18ر10 مترا، وهو ما يزيد بمقدار 18ر1 مترا عن مستوى الخطر البالغ 9 أمتار.

وتم قياس منسوب مياه نهر آخر في تومبات عند 26ر2 مترا، وهو ما يزيد بمقدار 26ر0 مترا عن علامة التحذير.

وفي الوقت نفسه، استمر وضع الفيضانات في ولاية كيلانتان في التدهور حيث بلغ عدد الضحايا 4530 شخصا حتى الساعة 0847 مساء.