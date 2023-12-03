جوردون: نيوكاسل لديه أفضل قاعدة جماهيرية في البريميرليج

أعرب أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أنتوني جوردون في تصريحات لشبكة تي إن تي سبورتس: "الفوز على مانشستر يونايتد كان رائعًا، لقد كان أسبوعًا مميزًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "مررنا بلحظات جيدة وأخرى صعبة، لكن نجحنا في تجاوزها كفريق، هناك 11 لاعبًا شاركوا في 3 مباريات متعاقبة".

وتابع: "ما يزيد الرضا تجاه التعادل أمام مانشستر يونايتد هو نجاح نفس الفريق في تحقيق ذلك، الأمر لا يتعلق باللاعبين المصابين فقط، بل الذين يشاركون يتعرضون للركلات والكدمات وبدوري أعرج".

وأكمل: "الأمر يرضينا للغاية لعلمنا بصعوبة العمل الذي نقدمه من أجل بعضنا البعض، وبالتالي كان الخروج بانتصار اليوم أمرًا رائعًا".

وعن تسجيله هدف الفوز، قال جوردون: "لقد دافع مانشستر يونايتد بصورة جيدة في الشوط الأول، وكان علينا التفكير في طريقة أخرى لتخطيهم، كان الهدف رائعًا بعد سلسلة من التمريرات المميزة".

وأتم أنتوني جوردون تصريحاته قائلًا: "جماهير نيوكاسل هم أفضل قاعدة جماهيرية في البلاد، الطريقة التي نلعب بها على أرضنا مختلفة عن خارج ملعبنا بسببهم".

يُذكر أن نيوكاسل كان قد فاز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على ملعب سان جيمس بارك، لحساب الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.