 إطلاق صاروخ من سوريا نحو مرتفعات الجولان.. والجيش الإسرائيلي يرد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إطلاق صاروخ من سوريا نحو مرتفعات الجولان.. والجيش الإسرائيلي يرد

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 1:55 م

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من سوريا ضرب مرتفعات الجولان اليوم الأحد.

وقال الجيش إن إسرائيل ردت باستهداف الموقع الذي أطلق منه الصاروخ.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، أطلق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه قرية في شمال إسرائيل، حيث ضرب أرضا غير مأهولة.

وردت المدفعية الإسرائيلية على إطلاق الصاروخ بإطلاق النيران على عدة مواقع في لبنان.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في أي من الجانبين.

وازدادت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله في لبنان منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي التي شنتها حركة حماس من قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين.

وهذا التصعيد هو الأسوأ منذ حرب لبنان عام 2006.


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