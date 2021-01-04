بوريس جونسون يعلن فرض إغلاق جديد في إنجلترا حتى منتصف فبراير

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن فرض إغلاق جديد في إنجلترا.

ويأتي الإعلان عن فرض إغلاق جديد في إنجلترا في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الحكومية اليوم أن المملكة المتحدة قد سجلت رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بواقع 58784 حالة إصابة. وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا حصيلة إصابات يومية بأكثر من 50000 حالة إصابة.

وقال جونسون في خطاب متلفز ألقاه مساء اليوم الاثنين إنه سيتم إغلاق المدارس بدءا من غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق ستظل سارية حتى منتصف شباط/فبراير المقبل.

وأضاف جونسون قائلا إنه سيسمح فقط للأشخاص بمغادرة منازلهم من أجل شراء الاحتياجات الأساسية أوممارسة الرياضة أو الخروج لأسباب طبية أو الهروب من العنف المنزلي، أو الذهاب لمكان العمل إذا كانوا غير قادرين على العمل من المنزل.

وأوضح جونسون أن الإغلاق الجديد سيصبح قانونًا اعتبارًا من "الساعات الأولى" من بعد غد الأربعاء ، لكن يجب على الأشخاص اتباع القواعد الجديدة من الآن.