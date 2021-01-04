تعرف على خطوات استبادل سيارتك القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي

تنشر "الشروق" لكم كيفية الاستفادة من المبادرة الجديدة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين وكيفية التقديم للاستفادة من المبادرة، فإذا كنت تمتلك سيارة قديمة وتريد احلالها بسيارة جديدة تعمل بالغاز ستقوم بالاتي:

١- التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وبعد أن يتم التأكد من استيفاء كل الشروط سيتم التواصل معك من أجل التوجه لأحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد.. للتقديم من خلال الرابط الآتي:

https://www.gogreenmasr.com/ar/login

٢- لكي تستفيد من المبادرة وتنطبق عليك الشروط يجب أن تكون رخصة السيارة سارية ولا يوجد عليها حظر، وأن يكون مر على عمر صناعة السيارة ٢٠ عاما فأكثر.

٣- في حال انطبقت عليك الشروط السابقة، الحكومة ستقدم لك دعما بقيمة ٥٠ ألف جنيه كحد أقصى، وهذا الدعم يشمل (الحافز الأخضر) بالإضافة إلى قيمة تخريد السيارة القديمة، وهو ما سيتم استخدامه كمقدم لشراء السيارة الجديدة، والذي سيختلف من سيارة لأخرى وسيتولى مسؤوليته وزارتي الداخلية والتنمية المحلية بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتحديد قيمته، فعلي سبيل المثال إذا كنت تمتلك سيارة وتم تحديد قيمة تخريدها بنحو ١٠ آلاف جنيه فسوف يضاف إليها دعم مالي من الدولة (الحافز الأخضر) بحيث لا يزيد إجمالي حافز الدولة والتخريد عن ٥٠ ألف جنيه.

٤- المبلغ المتبقي من سعر السيارة الجديدة سيقوم البنك المركزي بتمويله لك بفائدة مقطوعة تصل إلى ٣٪، وعلى فترات سداد تصل إلى ١٠ أعوام.

الفائدة المقطوعة: يتم فيها احتساب قيمة الفائدة على قيمة القرض الأصلي، وهي فائدة ثابتة على طول عمر القرض ولا تتناقص قيمتها أو نسـبتها مع تناقص رأس مال القرض الممنوح.

إذا كان السيارة العاملة بالغاز الطبيعي يبلغ 150 ألف جنيه سيكون قسطها الشهري 1600 جنيه بالفائدة، والسيارة التي يبلغ سعرها 200 ألف جنيه سيكون قسطها الشهري 2167 جنيها بالفائدة، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.



وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي (بنزين وغاز).



وتستهدف المبادرة إحلال ٢٥٠ ألف سيارة بالمرحلة الأولى، الامنها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.



وأوضحت جامع أن المواطن الذي ينفق 3 آلاف جنيه شهريا لتموين سيارته بالبنزين، سيحتاج إلى 1400 جنيه شهريا لتموين سيارته بالغاز.



وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن إتاحة 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة وإحلال مركبات العاملة بالوقود المزدوج لـ80 ألف سيارة، وإجمالي تمويل الـ 3 مراحل لإحلال المركبات 60 مليار جنيه.