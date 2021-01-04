صحة دبي تبدأ تطعيم موظفي الدوائر الحكومية بلقاح كورونا

بدأت هيئة الصحة بدبي في دولة الإمارات اليوم الاثنين استقبال المستهدفين من التطعيم بلقاح "فايزر- بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم عن الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد-19" قولها إن التطعيمات تشمل فئتي المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية في الدوائر الحكومية بدبي .

وكانت هيئة الصحة بدبي قد بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية في الدوائر لإعداد قوائم الموظفين المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية التي يواجه الموظفون الجمهور فيها بشكل مباشر .

وقالت الخاجة إن هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع منذ بداية جائحة "كوفيد-19" وحتى اليوم منذ أن قدمت أفضل العلاجات للمرضى وحتى بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت أن هيئة السحة استهدفت من كل هذه الجهود ترسيخ جملة المفاهيم التي تتسم بها دبي كونها المدينة الأسرع نموا في العالم وكونها مدينة الإبداع والسعادة، ووجهة الباحثين عن التجربة الصحية المميزة والحياة المديدة.