موسكو: مستعدون للعودة لرباعية الشرق الأوسط رغم قرار الولايات المتحدة بتجميدها

قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، إنه رغم القرار الأمريكي بتجميد نشاط اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، فإن بلاده مستعدة للعودة إلى العمل بهذه الصيغة".



وأضاف سافرونكوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: "لقد تم تجميد نشاط هذه الصيغة الدولية بسبب عدم استعداد الولايات المتحدة لمواصلة التعاون في إطارها"، معتبرا أن السياسة الأميركية تجاه "الرباعية" الدولية للتسوية في الشرق الأوسط، المكونة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، هي "استمرار لنهج واشنطن في تفكيك عدد من الصيغ متعددة الأطراف".



وتابع أن "وقف الحوار في إطار اللجنة الرباعية ليس قرارنا"، مؤكدا أن "بلاده مستعدة للعودة إلى العمل الجماعي وستواصل العمل بصفتها الوطنية بالاعتماد على التعاون الوثيق مع جميع دول المنطقة".