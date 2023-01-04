الأكاديمية الوطنية للتدريب: تطبيق استيراتجية حقوق الأنسان في كل خطط البرامج التدريبية

رشا راغب: محاور الاستيراتجية جزءً لا يتجزأ من خارطة البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لمتدربيها



أكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة رشا راغب، أنه يتم تطبيق الاستيراتجية الوطنية لحقوق الأنسان في جميع خطط البرامج التدربيية، مثلها محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحديات تغيير المناخ من خلال متخصصون وخبراء في تلك المجالات.

جاء ذلك خلال استعرضها دور الأكاديمية فيما يخص الأستيراتجية الوطنية لحقوق الأنسان، وذلك خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة وعدد كبير من النواب بالإضافة إلى وفد من العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت راغب، أن الهدف الأساسي للأكاديمية هو بناء الإنسان وأعربت خلال كلمتها عن تقديرها لاستضافة مجلس النواب للأكاديمية، موضحة أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان"، أصبحت محاورها جزءً لا يتجزأ من خارطة البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لمتدربيها في كافة قطاعات الدولة؛ بما يواكب ويعاصر ما تمر به الدولة المصرية من قرارات واستراتيجيات تطلقها القيادة السياسية.

وتضمن الاجتماع عرض تقديمي لإنجازات الأكاديمية على مختلف المستويات؛ المحلية والإقليمية والدولية منذ قرار إنشائها في عام 2017، حيث شمل العرض البرامج التدريبية المُقدمة لعدد كبير من قطاعات الدولة، والمدرسة الرئاسية للقيادة وبرامجها الموجهة للفئات المختلفة كالشباب والتنفيذيين والمرأة والشباب الإفريقي، بالإضافة إلى مبادرات الأكاديمية المختلفة.

وتناول العرض أيضًا الخدمات الآخرى للأكاديمية كالاستشارات، والاختبارات، والمنح الدولية، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية التي أبرمتها الأكاديمية منذ نشأتها، بالإضافة إلى التطور الذي شهدته الأكاديمية فيما يتعلق ببنيتها التحتية من مبان إدارية وتدريبية.

وتم أيضًا استعراض أهم الفعاليات التي تشارك بها تستضيفها الأكاديمية كمنتدى شباب العالم والحوار الوطني وغيرهم من الفعاليات الهامة.

وألقت المدير التنفيذي، الضوء على حصول الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد الدولي من ACCET كثاني مؤسسة في آخر 20 عام تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية دون رصد أي جوانب ضعف أو قصور.

لم يقتصر العرض على ما تم إنجازه فقط بل تضمن أيضًا الخطط المستقبلية للأكاديمية من برامج تدريبية وشراكات وفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود قانون خاص لتنظيم عمل الأكاديمية وتحقيق أهدافها، وتوفير مصادر تمويل لتكليفات البرامج والفعاليات.

وشهد ختام اللقاء حوارًا مفتوحًا ما بين الدكتوة رشا راغب، وعدد كبير من نواب لجنة حقوق الإنسان ولجان مجلس النواب المختلفة حيث أشادوا جميعًا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية لتطوير وتمكين المواطن المصري.

وجاءت معظم أسئلة النواب حول برامج الأكاديمية ودورها ومشاركتها في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومعايير وجودة اختيار متدربيها، وخطط توسعها في المستقبل.