وزيرة الثقافة: نختار شخصيات تنويرية لتنظيم إمسيات رمضانية لهم

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن مدير المسرح القومي تقدم باقتراح بعمل امسيات رمضانية عن شخصيات رمضانية، لكن هذا المقترح لم يصل طرحه لفكرة عمل مسرحي كامل.

وأشارت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك لجنة متخصصة في تحليل الأفكار والشخصيات التي سيتم عمل عليها الأمسيات الرمضانية، من خلال بعض المعايير، مؤكدة أن اسم الشيخ الشعراوي كان الأسم المطروح على سبيل المثال وليس تأكيدا من قبل مدير المسرح القومي.



وأوضحت أنه لابد أن يكون هناك اختيار للشخصيات التنويرية المؤثرة في المجتمع في كافة المستويات لعمل إمسيات لهم على المسرح القومي، إذ أنه لابد أن تكون لهذه الشخصيات التي يتم اختيا