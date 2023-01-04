نائب محافظ قنا يستقبل وفد هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ المجمع الصناعي بأبوتشت

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم، وفد هيئة تنمية الصعيد، الذي ضم كل من مازن شقوير مسئول التواصل المجتمعي والحكومي بهيئة تنمية الصعيد، وأحمد شاكر عضو المكتب الفني بالهيئة، وطه رشدي مسئول فرع الهيئة بقنا؛ لبحث تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي بقرية القارة التابعة لمركز أبو تشت.

وقال عمر إن وفد هيئة تنمية الصعيد، عقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين بمركز أبو تشت، للتعرف على الحرف والمعدات والأجهزة المناسبة لتشغيل المجمع الصناعي الحرفي، طبقا لحرف ومِهن المواطنين المخطط عملهم بالمجمع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لافتا إلى طرح ورش المجمع الصناعي الحرفي عقب الانتهاء من تنفيذه، لتخفيف انتشار الورش الحرفية داخل التجمعات السكنية، ومن ثم الحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع أي أضرار قد تنتج بالمناطق السكنية بسبب هذه الأنشطة الحرفية.

وأضاف أن المحافظة تتبنى خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات‪.