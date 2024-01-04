توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية ومكتب براءة الاختراع المصري

وقعت، اليوم، هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري، حيث وقعت عن هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة منى يحيى، مدير مكتب براءات الاختراع المصري، عن مكتب براءات الاختراع المصري.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب هيئة الدواء المصرية المستشار شادي الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد عبد السلام، أستاذ الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة الاستشارية للملكية الفكرية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، ومن جانب مكتب براءات الاختراع المصري، الدكتورة رشا جمال، فاحص فني بمكتب براءات الاختراع.

حيث يسهم البروتوكول في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية من ناحية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير بدفع الشركات للعمل على المستحضرات التي سقطت في الملك العام، والتي لا تخضع للحماية من ناحية أخرى، فضلا عن تطوير قدرات العاملين بهيئة الدواء المصرية في مجال بحث ملفات المستحضرات الطبية، وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الملكية الفكرية.

كما تضمنت بنود البروتوكول قيام الهيئة بمشاركة قواعد البيانات ذات الصلة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية مع مكتب براءات الاختراع المصري، وتوجيه من يقوم بطلب تسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية إلى مكتب براءات الاختراع للتعرف على نظام تسجيل البراءات، والاستعلام عن البراءات المسجلة، وتلك التي سقطت في الملك العام.

ويتضمن البروتوكول أيضاً، قيام الهيئة بالمشاركة في أية حملات توعوية بحقوق الملكية الفكرية ذات صلة بمجال عمل الهيئة، ينظمها المكتب؛ وذلك لتقديم المحتوى التوعوي وفقا لمتطلبات الحملة، أو وفقا للمخططات التوعوية الخاصة بالهيئة.

كذلك إجراء مكتب براءات الاختراع المصري خدمات بحث معلومات البراءات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية والحيوية والمستلزمات الطبية التي تحددها هيئة الدواء المصرية، وقيامه بتنظيم ندوات توعوية، وورش عمل وبرامج تدريبية حول براءات الاختراع في مجال الصيدلة والبحث والتطوير وصناعة الدواء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ومكتب براءات الاختراع المصري لإدارة البرتوكول.

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الساعية إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكارات، وتسهيل الحصول على براءات الاختراع في مجال المستحضرات الطبية والحيوية والمستلزمات الطبية.