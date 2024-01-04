 ريان: لن ألعب للزمالك.. وحياتي توقفت 10 ثوان - بوابة الشروق
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ريان: لن ألعب للزمالك.. وحياتي توقفت 10 ثوان

محمود عيسى
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 5:02 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 5:25 ص

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي صعوبة انتقاله لصفوف نادي الزمالك.

وارتبط اسم لاعب الأهلي السابق بالانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وصرح ريان تلفزيونياً قائلا:" استشير والدي ولكن قراراتي اتخذها بنفسي وهذا ما حدث بعد رحيلي عن الأهلي وانتقالي للجونة ثم حاليا سيراميكا".

أضاف:" لن أرحل عن سيراميكا إلا بنهاية الموسم لتحقيق أهداف الفريق".

أكمل:" لا توجد مفاوضات مع نادي الزمالك واللعب بين صفوفه أمر صعب للغاية الأولوية للأهلي وأنتمي لهذا الكيان".

تابع:" لم أشترط كما تردد على الأهلي لمشاركتي أساسيا في المباريات كل ما طلبته الحصول على فرصة".

أتم:" حياتي توقفت 10 ثوان بعد إهدار فرصة محققة غريبة في مباراة بيراميدز  بكأس السوبر".


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