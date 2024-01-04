شخص يذبح ابن خالته في المنصورة بسبب ركنة سيارة

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لقي سايس بالمنصورة مصرعه، ذبحا على يد ابن خالته للخلاف بينهما على ركنة وغسيل سيارة.

وجري نقل المجني عليه إلى مستشفى الطوارئ الجامعي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول المستشفى.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بمنطقة شارع المديرية، بحدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بذبح الآخر بمطواة.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بشارع المديرية تقاطع المختلط بين سايس وآخر ابن خالته بسبب الخلاف بينهما على ركنة وغسيل سيارة، قام أحدهما بإخراج مطواة وذبح الآخر.

وتبين أن الجاني يدعي «محمد.ح» 37 عاماً، ومقيم بشارع المصرف بعزبة الشال في المنصورة، وله كارت معلومات حيث قام بالاعتداء على ابن خالته بمطواة بجرح قطعيّ في الرقبة وتركة غارقا في دمائه وفر هارباً.

وتبين أن المجني عليه يدعي «حاتم.م» ومقيم بشارع سيدي يونس.

جرى نقل المجني علية إلى مستشفى الطوارئ الجامعة لتلقي العلاج اللازم، ووردت إشارة بعد ذلك تفيد بوفاة المجني عليه قبل وصولة للمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وسرعة ضبط المتهم الهارب.