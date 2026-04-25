احتشد آلاف الماليزيين في العاصمة كوالالمبور، اليوم السبت، حيث جددوا مطالبهم بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى عزام باكي، رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي تنتهي ولايته قريبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت "بلومبرج"، إن منطقة "ميدان داتاران مرديكا"، حيث احتشد المتظاهرون في مسيرة استمرت أكثر من ساعتين، وشهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً، حيث فرضت السلطات إجراءات مشددة.

وأضافت أنه جرى نشر آليات مصفحة وقوات شرطة مزودة بمعدات فض الشغب، لاحتواء الحشود ومنع الاقتراب من أجزاء محددة في الساحة.

وساد التوتر الأجواء لفترة وجيزة بعد إطلاق ألعاب نارية في بداية المسيرة، ولكن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه تمت السيطرة على الوضع بشكل سريع.

وخلال الاحتجاجات، قال وزير الاقتصاد السابق في حكومة أنور إبراهيم، رافيزي راملي، إن المسيرة تعكس مخاوف الماليزيين من حالة بعض المؤسسات ومن انتشار الفساد.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت ماليزيا، تعيين عبد الحليم أمان رئيسا جديدا لهيئة مكافحة الفساد، خلفا لعزام الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل.