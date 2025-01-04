الاتحاد السكندري يعلن ضم يوسف أسامة نبيه قادما من بيراميدز

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أعلن الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اليوم السبت، التعاقد مع يوسف أسامة نبيه لاعب نادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكتب الاتحاد في بيان عبر حسابه على «فيس بوك»: «أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف أسامة نبيه لاعب نادى بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم».

وأضاف: «جاء التعاقد عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادي بيراميدز بعد ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري».

وأتم: «كل التوفيق والأمنيات الطيبة للاعبنا الجديد يوسف أسامة نبيه مع زعيم الثغر».

وكان يوسف أسامة نبيه انضم إلى صفوف بيراميدز في صيف 2023، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الزمالك.