أردوغان يستقبل أسرة الطفلة هند رجب التي قتلتها إسرائيل

• الاستقبال جرى في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة..

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أفرادا من أسرة وأقارب الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 أعوام)، التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما علقت داخل مركبة في قطاع غزة.

وأولى الرئيس أردوغان اهتمامًا خاصًا للأطفال من أفراد العائلة خلال الاستقبال الذي جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

كما أجرى أردوغان اتصالًا مرئيًا عبر الهاتف مع بعض أفراد العائلة الذين لم يتمكنوا من الحضور.

وشارك في الاستقبال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي.

وكان فيلم "صوت هند رجب"، الذي يتناول القصة الحقيقية لهند رجب، قد عُرض في المجمع الرئاسي الثلاثاء في إطار عرض خاص، بحضور عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، وعدد من أفراد عائلة هند رجب وجمع كبير من المدعوين.

وأواخر يناير 2024، استشهدت الطفلة الفلسطينية هند، في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة، بعدما استهدفت إسرائيل سيارة كانت داخلها مع أقاربها، حيث ظلت عالقة في السيارة بين جثث أقاربها الذين قتلوا على الفور بعد استهداف السيارة.

وعقب استهداف السيارة، تواصلت الطفلة الهند، هاتفيا مع الإسعاف لإنقاذها، إلا أن إسرائيل استهدفت الطاقم الإغاثي الذي جاء لإنقاذها، وبعد 12 يوما من الحادثة عُثر على الطفلة هند وقد فارقت الحياة.