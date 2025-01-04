 مقتل 4 جنود على الأقل جراء هجوم انتحاري في باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 جنود على الأقل جراء هجوم انتحاري في باكستان

د ب أ
نشر في: السبت 4 يناير 2025 - 8:24 م | آخر تحديث: السبت 4 يناير 2025 - 8:24 م

قال مسؤولون باكستانيون اليوم السبت إن أربعة جنود على الأقل ينتمون إلى قوات شبه عسكرية لقوا مصرعهم في جنوب غرب باكستان إثر قيام انتحاري يقود سيارة مفخخة بصدم حافلة تقل جنودا.

وقال مسؤول الشرطة المحلية روشان علي، والذي كان متواجدا في موقع الهجوم، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا جراء الهجوم الذي وقع في منطقة توربات بإقليم بلوشستان المضطرب.

وقال علي "لقد كان هجوما انتحاريا ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى".

وأعلنت جماعة جيش تحرير البلوش، الانفصالية المحظورة، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان لها على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة "إكس".

ويشهد إقليم بلوشيستان تمردا منذ فترة طويلة، حيث تشن مجموعة انفصالية هجمات على قوات الأمن بالأساس. وتطالب الجماعات، بما في ذلك جيش تحرير البلوش، بالاستقلال عن الحكومة المركزية.


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