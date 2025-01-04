إصابات بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين جنوب مدينة غزة

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، صباح اليوم السبت، بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تؤوي نازحين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن القصف على محيط مدرسة بنات الصبرة، أدى إلى وقوع إصابات بينهم أطفال.

إصابات بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال على محيط مدرسة بنات الصبرة جنوبي مدينة غزة. pic.twitter.com/BNdokvMY1K — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 4, 2025

واستشهد 11 فلسطينيا، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.

وأضاف أن عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.

واستشهد مواطنان في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.