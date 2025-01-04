محافظ الأقصر يشهد انطلاق بطولة سباق الهجن بإسنا

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، انطلاق بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية بمركز إسنا، والذي ينظمه الاتحاد المصري لرياضة سباق الهجن بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والاتحاد الوطني للقبائل المصرية والعربية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

وشارك في البطولة التنشيطية لسباقات الهجن، 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن، كما شاركت 9 محافظات وهي الأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد.

وتتميز الهجن التي شاركت في السباق، بأنها أصيلة، من نسل السلالات العربية المؤصلة، وتتصف بصفات تؤهلها للجري السريع، وتتميز بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، ونحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجرى والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر تعليماته بتطوير مضمار حاجر المساوية حتى يتلائم مع استضافته لبطولة سباق ال