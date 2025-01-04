الأونروا تحذر من نفاد الوقت قبل حظر إسرائيل عملها

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الوكالة، في بيان لها، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة ويجب أن يتراجع «الكنيست» الإسرائيلي عن قرار حظرها.

وأقر «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي، قرارا بحظر عمل «الأونروا» في المناطق التابعة لـ«السيادة الإسرائيلية».

كما ينص القانون على «منع أي نشاط للأونروا في أراضي (إسرائيل)، وألا تشغل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في (إسرائيل)».