الحماية المدنية بالفيوم تكثف جهودها لانتشال جثة شاب توفى داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار

تكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، جهودها لانتشال جثة شاب لقي مصرعه داخل حفرة بعمق 15 مترا، أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزل مهجور بمدينة الشواشنة.

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الرابع من عمره من محافظة سوهاج في حفرة داخل منزل مهجور بدائرة المركز أثناء تنقيبه مع آخرين عن الآثار.

ووجه مدير أمن الفيوم بسرعة انتقال رجال الإنقاذ السريع بالحماية المدنية وقوات الشرطة لمكان البلاغ، والتدخل لاستخراج جثة الشاب.

وفرضت قوات الشرطة، كردونا أمنيا حول المنزل ودخل رجال الإنقاذ للمنزل، وتبين وجود حفرة كبيرة بعمق 15 مترا، بها تجميع مياه، وجارٍ شفط المياه منها حتى يتمكنوا من رؤية جثة الشاب.