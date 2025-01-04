 الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد بدءا من يوم الأحد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد بدءا من يوم الأحد

أحمد علاء
نشر في: السبت 4 يناير 2025 - 1:43 ص | آخر تحديث: السبت 4 يناير 2025 - 1:50 ص

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي بدءًا من غدٍ الأحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذه الموجة تتضمن هطول أمطار متفاوتة الشدة، تبدأ بالمناطق الساحلية الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وصولًا إلى شمال الوج البحري.

ولفتت إلى أن الأمطار تتقدم بعد ذلك إلى المناطق الداخلية، موضحة أن هذه الحالة تشمل كذلك نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، ما يؤدي للشعور بالبرودة.

وحثت على الابتعاد عن الأشجار واللوحات الإعلانية يوم الأحد بسبب نشاط حركة الرياح، داعية لمواظبة متابعة نشرات الأحوال الجوية في الفترات المقبلة.

ولفتت إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية، يبدأ من يوم الأربعاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع، منبهة بأن الأيام المقبلة ستشهد تكون الشبورة المنائية ما يؤيد إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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