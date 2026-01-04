محافظ جنوب سيناء: تطوير طرق ومحاور تنموية بـ778 مليون جنيه ومشروعات حماية من السيول بـ172 مليونًا

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تعمل برؤية متكاملة لربط مدن المحافظة وتأمين مداخلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، من خلال تنفيذ مشروعات طرق عملاقة دولية وداخلية تمتد لمئات الكيلومترات، بهدف تعزيز السيولة المرورية ورفع مستويات الأمان، بتكلفة تتجاوز 778 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه جرى تنفيذ شبكة طرق داخلية لدعم المشروعات القومية، ومنها تطوير طريق سانت كاترين بالتوازي مع مشروع "التجلي الأعظم"، بداية من المطار وحتى منطقة النبي صالح، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم التنمية الشاملة في المدينة، وبتمويل من وزارة الإسكان، بجانب تنفيذ مشروعات طرق داخلية متفرقة في مختلف مدن المحافظة، والتي تمتد على مسافة 16.5 كيلومتر بتكلفة إجمالية تقدر بـ203 ملايين جنيه.

وأكد أن المحافظة حرصت على تنفيذ شبكة طرق ومحاور تنموية، وتطوير المحاور الساحلية الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة النقل، وجاري العمل على تطوير طريق "نويبع - دهب" بداية من مطلع الصعدة حتى كمين سعال، وهو يمثل إضافة حيوية لسهولة الحركة بين المدينتين، وجارِ توسعة طريق "شرم الشيخ - دهب" لزيادة كفاءته ورفع مستوى الأمان عليه.

وأشار إلى أنه جاري تطوير بوابات المدن والمحاور التنموية بتمويل من جهاز التعمير، حيث يجري حاليًا إعداد الدراسات التصميمية لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة إنشاء طريق مدخل دهب بطول 6.5 كيلومتر، بتكلفة تصل إلى نحو 120 مليون جنيه، وتطوير مدخل منطقة الرملة بطول 17.5 كيلومتر، وبتكلفة 156 مليون جنيه، لخدمة التجمعات السكانية المحيطة وربطها بالشبكة الرئيسية.

وتابع، "كما جرى تطوير طريق حمام موسى بطول 2.5 كيلومتر وعرض 25 مترًا، بتكلفة 127 مليون جنيه، ليكون محوراً تنمويًا وسياحيًا جديدًا بمدينة طور سيناء، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية بكافة مدن المحافظة".

وأضاف المحافظ، أنه جرى تنفيذ مشروعات حماية من السيول بتكلفة 172 مليون جنيه، حيث يجري حاليًا أعمال رفع كفاءة الطرق والحماية من أخطار السيول في مدن "رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة"، بتكلفة تصل إلى 172 مليون جنيه، بهدف تعزيز مرونة البنية التحتية في مواجهة الظواهر الطبيعية.

ولفت إلى أنه جاري العمل على حماية المنشآت البحرية والبنية التجارية، من خلال تنفيذ مشروع حماية رأس كاتي والحائط السندي للسوق التجاري وسلم الطوارئ بشاطئ البحر في هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لتأمين هذه المنطقة الحيوية اقتصاديًا وسياحيًا.