الصليب الأحمر الألماني يطالب بزيادة التمويل لحماية السكان من الكوارث

طالب الصليب الأحمر الألماني الحكومة الاتحادية الألمانية بمزيد من الأموال والجهود لتعزيز حماية السكان من الكوارث.

وقال رئيس المنظمة، هيرمان جروه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "نحتاج إلى جهد كبير حتى نحرز تقدما هنا"، مؤكدا أنه يتعين على "الحكومة التعامل مع هذا الموضوع بالجدية المطلوبة"، مشيرا إلى أن حماية السكان مهمة أساسية للدولة.

وانتقد جروه تخصيص أموال قليلة لهذا الغرض على مدار سنوات، وقال: "يمكن تعزيز حماية السكان مقارنة بالجهود العسكرية بمبالغ أقل نسبيا"، موضحا أن الصليب الأحمر يحتاج في وقت قريب إلى نحو 1ر2 مليار يورو، ثم مليار يورو سنويا للحفاظ على المنشآت والخدمات وتعزيزها.

ويشارك الصليب الأحمر في ألمانيا إلى جانب منظمات الإغاثة الأخرى وفرق الإطفاء في حماية السكان، حيث يعتمد هذا المجال في حالات الطوارئ بنسبة 90% على متطوعين، بحسب جروهه، الذي أشار إلى وجود فرق قوية من المتطوعين والموظفين، لكنه أكد قائلا: "نحن ضعفاء في كثير من الجوانب الأخرى".

وكما هو الحال لدى الصليب الأحمر، تدعو فرق الإطفاء أيضا إلى تعزيز التوعية بهذا الموضوع في المدارس. وقال رئيس اتحاد فرق الإطفاء الألمانية، كارل-هاينتس بانزه، إن فرق الإطفاء تقدم بالفعل في المدارس الابتدائية إرشادات حول ما يجب فعله في حالة نشوب حريق، وأضاف: "يجب توسيع ذلك ليشمل الصفوف العليا"، مشيرا إلى إمكانية استهداف طلاب الصفين التاسع والحادي عشر قبل إتمام تعليمهم المدرسي، وقال: "هؤلاء يفكرون بشكل مختلف في هذا الموضوع".

ويرى جروه أنه يجب أن تكون الإسعافات الأولية موضوعا مطروحا للتوعية بشكل منتظم في المدارس، مقترحا تنظيم يوم مشروعات سنوي لهذا الغرض، وقال: "مثل هذه الدورات تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ"، مؤكدا أن المعرفة تترسخ بشكل أفضل في سن مبكرة.