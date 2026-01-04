أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها بدائرة الوراق ومركزي أوسيم ومنشأة القناطر، بعد انتهاء مدة التصويت المحددة قانونا، بجولة الإعادة ضمن الدوائر الـ 27 التي ألغيت نتائجها بحكم من المحكمة الإدارية العليا، من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وبدأ رؤساء اللجان في فتح صناديق الاقتراع، وأعمال فرز أصوات الناخبين في حضور وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام.

وحضرت "الشروق" أعمال فرز الأصوات التي باشرها المستشار مصطفى الأنصاري رئيس اللجنة 106 في مدرسة الوراق الثانوية بنات.

ومن المقرر أن يحرر رئيس اللجنة محضرا بأعمال الفرز عقب انتهائه، وتسليمه لوكلاء المرشحين وإلى اللجنة العامة للدائرة التي تقوم بدورها بتجميع أصوات جميع اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددي.

وتجرى جولة الإعادة في هذه الدائرة بين 6 مرشحين، 3 حزبيين هم علي سماح مرشح مستقبل وطن، ومجدي الطويل مرشح حماة الوطن، وطارق الطويل مرشح الشعب الجمهوري، و3 مستقلين هم محمد الديب، ومحمد عبود، وناصر مقلد، للفوز على 3 مقاعد، بعدما حسم المرشح ياسر عرفة، عن حزب الوفد مقعد وحيد في الجولة الأولى.

وألغت المحكمة الإدرية العليا نتائج 30 دائرة انتخابية من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وفي الجولة الأولى من تلك الدوائر حسم 9 مرشحين مقاعدهم في 3 دوائر انتخابية ليتبقى 27 دائرة يتنافس عليها 98 مرشحا على 49 مقعدا موزعة على 10 محافظات.

وجاءت المحافظات التي أجريت عليها الانتخابات كالتالي الجيزة 6 دوائر انتخابية، والفيوم دائرة واحدة، والمنيا 5 دوائر، والإسكندرية دائرة واحدة، والأقصر دائرتين، والبحيرة4 دوائر، وأسيوط 3 دوائر، وسوهاج دائرة، والوادي الجديد دائرة واحدة، وأسوان 3 دوائر.